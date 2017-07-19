Лидер "Новой России" считает, что Приморью необходимо решить ряд острых проблем

Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев считает, что Приморью для решения ряда проблем и успешного развития необходимы серьезные кадровые решения, которые могут быть приняты уже осенью, сообщают Владивостокские новости.

«Федеральный центр интересует ситуация в Приморье, которая влияет на экономику региона и жизнь людей, а также на геополитическое противостояние», — сказал Н.Исаев в среду на пресс-конференции в пресс-центре агентства » — Дальний Восток» во Владивостоке.

По итогам поездки Исаева будет снят документальный фильм о проблемах региона. Основная цель его поездки в Приморье — экспертная оценка ситуации в регионе.

Среди самых острых для края вопросов Н.Исаев отметил высокие цены на продукты, в том числе на рыбу, овощи; указал на плохо развитую инфраструктуру, которая, по его мнению, тормозит программу по выдаче «дальневосточного гектара»; проблемы ЖКХ, долгострои, среди которых – краевой онкологический диспансер, отели «Хаятт», а также тревожное экологическое состояние региона, проблемы в рыбопромышленной отрасли.

Он отметил, что необходимо «подтолкнуть» власти к решению этих вопросов.

Также лидер «Новой России» заявил о необходимости усиления поддержки частного сектора и развития стратегического планирования.

Кроме того, по его словам, необходимо усилить борьбу с коррупцией, что особенно актуально в Приморье — приграничном регионе.

Он отметил, что общественно-политическое движение «Новая Россия» открывает во Владивостоке региональное отделение.