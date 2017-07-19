Лидер "Новой России" считает, что Приморью необходимо решить ряд острых проблем
Лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев считает, что Приморью для решения ряда проблем и успешного развития необходимы серьезные кадровые решения, которые могут быть приняты уже осенью, сообщают Владивостокские новости.
«Федеральный центр интересует ситуация в Приморье, которая влияет на экономику региона и жизнь людей, а также на геополитическое противостояние», — сказал Н.Исаев в среду на пресс-конференции в пресс-центре агентства » — Дальний Восток» во Владивостоке.
По итогам поездки Исаева будет снят документальный фильм о проблемах региона. Основная цель его поездки в Приморье — экспертная оценка ситуации в регионе.
Среди самых острых для края вопросов Н.Исаев отметил высокие цены на продукты, в том числе на рыбу, овощи; указал на плохо развитую инфраструктуру, которая, по его мнению, тормозит программу по выдаче «дальневосточного гектара»; проблемы ЖКХ, долгострои, среди которых – краевой онкологический диспансер, отели «Хаятт», а также тревожное экологическое состояние региона, проблемы в рыбопромышленной отрасли.
Он отметил, что необходимо «подтолкнуть» власти к решению этих вопросов.
Также лидер «Новой России» заявил о необходимости усиления поддержки частного сектора и развития стратегического планирования.
Кроме того, по его словам, необходимо усилить борьбу с коррупцией, что особенно актуально в Приморье — приграничном регионе.
Он отметил, что общественно-политическое движение «Новая Россия» открывает во Владивостоке региональное отделение.
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