Политтехнологи уехали из Приморья сразу после подведения итогов праймериз «Единой России»

Во Владивостоке подведены итоги предварительного голосования «Единой России». Праймериз сопровождались сообщениями о нарушениях при подсчете голосов, а работавшая на праймериз команда технологов в итоге уехала из края. В состав технологической команды предположительно входили Андрей Пономарев, Сергей Мощенков, Виталий Горичев, Дмитрий Братыненко, Руслан Модин.

Эксперты полагают, что отъезд политтехнологов гипотетически мог быть выгоден секретарю регионального отделения, ректору ТГМУ Валентину Шуматову. Именно он по итогам праймериз мог оказаться в глазах сторонников «Единой России» главным виновником. Технологи из команды Андрея Пономарева могли предложить Шуматову провести праймериз, гарантируя информационный блок на весь возможный негатив, однако в ходе и в результате праймериз все-таки возникли скандалы, сообщает Независимая газета.

Так, появились видеоролики попыток подкупа, вброса бюллетеней и ведения незаконной агитации. Представители некоторых кандидатов утверждали, что столкнулись с запретом на ведение видеосъемки на участках для голосования, а также с тем, что их удаляли с участков.

При этом несколько победителей праймериз Приморья известны не только как политики, но и упоминались СМИ в привязке к различными ОПГ региона. Например, Артур Ахоян, набравший 90,9% по 17-му округу, принадлежит к небезызвестной в Приморье семье: издание Interright (13.06.17) сообщает, что в 90-е годы одной из наиболее влиятельных группировок в Приморье была «армянская» ОПГ, а «деньгами армянской группировки стала распоряжаться семья Ахоян». Как сообщало издание «Дейта.ру» (14.04.16), в прошлом году Галуст Ахоян задекларировал доход в 3 млрд 130 млн руб.

Второе место по округу № 1 заняла Роза Чемерис, супруга депутата Законодательного собрания Приморского края Игоря Чемериса. Как сообщало издание Expert Online (11.12.12), в конце 2012 года Игорь Чемерис подозревался в причастности к организации незаконной игорной деятельности. У него проводили обыск, он скрывался от следователей на Украине. Еще двое новых политиков – Кирилл Григорьев и Василиса Сысоева, – по данным все того же агентства Interright, «оказались связаны с группировкой «спортсменов» Сергея Трифонова».

Первое место по 3-му округу занял Владимир Исаков, председатель СПО «Федерация профсоюзов Приморского края», депутат Думы Владивостока. Как сообщало ИА PrimaMedia (18.06.13), на портале offshoreleaks.icij.org, где размещены сведения о владельцах офшоров на Британских Виргинских островах, есть и его имя и фамилия, причем они указаны в базе как данные директора фирмы VVI Investment Ltd. «Среди лиц, фигурирующих в базе офшоров, упоминается другой приморец – депутат Госдумы РФ Виктор Пинский», – сообщает издание. Роман Санклер, Сергей Легкий и Олег Назарьев – еще три кандидата из разных округов, по данным агентства Interright, «связаны» с «находкинской» ОПГ.

Занявший второе место по 8-му округу Юрий Попов оказывался непосредственным участником уголовного дела, о чем сообщала, например, «Российская газета» (25.06.09). Когда пост губернатора занимал его ближайший соратник Сергей Дарькин, администрация Приморского края не раз упоминалась в связи с коррупционными скандалами.

При этом уровень поддержки упомянутых кандидатов на предварительном голосовании стремится к отметке 90%, что потенциально вызывает недоверие к процедуре и результатам праймериз.